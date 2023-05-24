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Коммерсантъ FM
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Депутат парламента Приморья отказался от мандата

Председатель комитета по экономической политике и собственности законодательного собрания Приморского края Владимир Исаков принял решение сложить депутатские полномочия. Как пояснил парламентарий, он переходит на работу в центральный аппарат Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Это связано с тем, что теперь мне предстоит применить все мои знания и накопленный управленческий опыт уже на федеральном уровне в аппарате ФНПР. Новые задачи требуют максимально полного погружения и личного присутствия за пределами региона, совмещать это с полноценной и качественной работой в законодательном собрании Приморья невозможно»,— сообщил господин Исаков в своем Telegram.

Владимир Исаков был избран депутатом парламента края в 2021 году по списку «Единой России». Он входил в региональную тройку кандидатов от партии власти. Пока неизвестно, кто из единороссов получит освободившийся депутатский мандат.

С октября 2015 года господин Исаков возглавляет Федерацию профсоюзов Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток

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