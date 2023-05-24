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Старооскольский завод электромонтажных изделий увеличил выручку и снизил чистую прибыль по итогам 2022-го

ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий» (СОЭМИ) по итогам 2022 года получило 651 млн руб. выручки, увеличив показатель на 12% с 582,7 млн руб. в 2021-м. Это следует из данных Rusprofile. Чистая прибыль общества уменьшилась на 17%, с 54,6 до 45,3 млн руб.

На 12%, до 98 млн руб. выросла дебиторская задолженность компании, на 39%, до 96 млн руб.— кредиторская.

СОЭМИ основан в 1980 году. Основные направления деятельности предприятия — разработка, производство и поставка электротехнического оборудования 0,4-6(10) кВ, шинопроводов, изготовление кабельных конструкций. В 2021 году Борис Коваленко увеличил свой пакет акций СОЭМИ с 64,21% до 96,97%, еще 2,9% акций — у экс-гендиректора Александра Емельяненко. Гендиректор — Николай Диденко.

Мария Старикова

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