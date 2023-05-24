Можно снова жить в кредит

Объем потребительского кредитования в Татарстане за первые четыре месяца 2023 года оказался почти на 60% выше, чем за такой же период в прошлом году. При этом по числу покупок автомобилей в кредит республика уже достигла тех показателей, которые были до начала спецоперации РФ на Украине. Эксперты считают, что этом, в частности, сказалось «направление большого количества денег на социальные выплаты, в том числе домохозяйствам, в которых есть военнослужащие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане в январе–апреле 2022 года объем выданных потребительских кредитов достиг 38,1 млрд руб. Это на 59,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные 4 тыс. заемщиков.

В целом в России жители за четыре месяца получили кредиты на покупку потребительских товаров на сумму 1,22 трлн. руб., или на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в Москве объем кредитования вырос на треть — до 129,2 млрд руб. В Московской области он составил 86,4 млрд руб. (+59,6%), в Санкт-Петербурге — 55,5 млрд руб. (+44,7%), в Свердловской области — 42,1 млрд руб. (+63%), в Краснодарском крае — 42 млрд руб. (+57,6%).

«Объем выданных потребительских кредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте–апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась»,— говорит директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

При этом он отмечает, что за последнее время существенно вырос средний чек потребкредита, достигнув рекордных значений нынешней весной. Так, в Татарстане в апреле средний размер такого кредита составил 315,4 тыс. руб., а в целом по России — 328,5 тыс. руб. «Банки придерживаются консервативной политики, но „качественным“ заемщикам готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком»,— отмечает господин Волков.

Восстановление наблюдается и в других секторах рынка кредитования. Так, за апрель 2023 года в Татарстане было выдано 3,52 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 14,5% больше, чем в марте этого года. А если сравнивать с апрелем 2022 года, то рост составил более чем 3,5 раза (тогда было выдано мене 1 тыс. автокредитов). То есть количество таких кредитов вернулось к уровню до начала спецоперации РФ на Украине. В целом по стране в апреле 2023 года было выдано 68,8 тыс. автокредитов — в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. «Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом»,— говорит господин Волков.

НБКИ также сообщило об увеличении в апреле среднего размера потребительского займа. В Татарстане он составил 8,96 тыс. руб. (за месяц +3%), в целом в России — 9 тыс. руб. (+2%), но не достиг уровня весны прошлого года. «На наш взгляд, достаточно низкие значения данного показателя в последнее время во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения»,— считает Алексей Волков.

По мнению партнера экспертной группы Veta Александра Терентьева, рынок потребкредитования восстановился примерно до уровня 2021 года. «Это произошло во многом за счет госпрограмм и просто направления большого количества денег на социальные выплаты, в том числе домохозяйствам, в которых есть военнослужащие. Предположу, что эти выплаты существенно повысили потребительский оптимизм, люди стали планировать крупные покупки, в том числе автомобилей»,— объясняет он.

Господин Терентьев считает, что рынок автомобилей «показал готовность переходить на новые, не подверженные санкциям марки, например китайские, и это тоже вселило определенный оптимизм в потребителя». «Снижение цен на жилье, скидки, которые давали застройщики, полагаю, подстегнули спрос на ипотеку, а связь между ипотекой и крупными потребкредитами существует. Вопрос заключается в том, насколько при осуществлении соцвыплат был задействован механизм денежной эмиссии, и, возможно, через год-полтора мы увидим последствия текущей монетарной политики, но средний потребитель с кредитом все равно будет в выигрыше, если предположить, что отдавать кредит ему предстоит ослабевающим рублем, а сам кредит потрачен на улучшение жилищных условий или повышение мобильности и комфорта передвижения»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов