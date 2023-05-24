Море не греет

Жители Татарстана в этом году не очень стремятся отправлять детей на отдых в летние лагеря на Черноморском побережье. О «некотором снижении интереса» вчера заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. По ее словам, до сих пор «доступны» путевки в смены, которые открываются уже в начале июня. На отдых в принадлежащем Татарстану лагере «Сэлэт — Ак барс» в крымском Форосе власти даже объявили акцию, значительно снизив цены по сравнению с путевками в Краснодарский край. Руководство этого лагеря в беседе с „Ъ“ объяснило падение спроса тем, что в июне море еще холодное, и заверило в полной безопасности пребывания татарстанских детей в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О снижении спроса на путевки в детские лагеря на побережье Черного моря вчера сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. «Да, было некоторое снижение интереса к лагерям, находящимся на Черном море»,— сказала она на брифинге в Доме правительства республики, отвечая на вопрос „Ъ“. Госпожа Фазлеева пояснила, что приобретение таких путевок «носит сезонный характер: чем ближе к сезону, тем больше появляется спрос». «Путевки выкупаются. Мы видим, что спрос на эти путевки начинает расти. Каждый день идут продажи»,— заверила она.

Госпожа Фазлеева добавила, что введенный указом президента РФ «режим среднего уровня реагирования» в Крыму из-за спецоперации на Украине не предполагает приостановку деятельности детских лагерей. «Это предусматривает учет требований безопасности к сервисным службам нашего региона и Крыма. Соответственно, задачи по обеспечению безопасности, которые нужно выполнить, идентичны тем задачам, которые ставятся перед нами. Мы находимся на постоянном контроле»,— сказала вице-премьер. Она подчеркнула, что все детские лагеря, в том числе «Сэлэт — Ак барс» в поселке Форос в Крыму, имеют «абсолютно полную инфраструктуру для безопасного отдыха несовершеннолетних». А в качестве преимущества лагеря в Форсе она назвала также «крымский воздух, который для многих детей является показанным для оздоровления». «Спад был, сейчас спрос восстановился, организация отдыха не приостанавливается»,— резюмировала госпожа Фазлеева.

Всего, по данным властей Татарстана, в летние лагеря в этом году направят отдыхать около 168 тыс. детей. Их разместят в 1,5 тыс. организаций, в том числе в пришкольных и палаточных лагерях. На организацию отдыха из бюджета Татарстана выделили 2,1 млрд руб. Отдых в лагерях на территории республики обойдется родителям от 3 тыс. до 27 тыс. руб.

На побережье Черного моря отдых будет организован для 5,3 тыс. детей (в прошлом году на море отдохнули 5 тыс. детей Татарстана). В том числе в лагерях Анапы «Витязево» и «Глобус», где стоимость путевки составит 33,6 тыс. руб. в смену, в лагере «Сатера» (Крым, Алушта) — 37 тыс. руб.

Путевки в «Сэлэт — Ак барс» продаются по «акции» — за 24 тыс. руб., сообщил вчера министр по делам молодежи республики Ринат Садыков. «Это новый лагерь, который отвечает всем условиям, достаточно комфортный»,— сказал он. По словам Лейлы Фазлеевой, «первые смены лагерей (в том числе в „Сэлэт“) в доступе», то есть к настоящему времени еще не распроданы путевки на отдых в начале июня.

Молодежный центр «Сэлэт — Ак барс» был открыт в крымском поселке Форос в июле 2022 года. Комплекс общей площадью 7,2 га, рассчитанный на 260 отдыхающих, построили на территории парка (70 га). Здесь же располагается санаторий «Форос», который был выкуплен Федерацией профсоюзов Татарстана за 1,4 млрд руб. в 2016 году (до присоединения Крыма к РФ санаторий принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому). На территории молодежного центра есть четырехэтажный спортивный комплекс (включает несколько спортзалов, а также зал для хореографии и скалодром) и образовательный центр с конференц-залом и библиотекой, в отдельном здании находится столовая. В прошлом году к участникам первой смены приезжали глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Крыма Сергей Аксенов.

Директор «Сэлэт — Ак барса» Ильнур Кашапов заявил „Ъ“, что первая смена лагеря, которая начнется 10 июня, «почти сформирована». «Осталось пару дней. Уже есть желающие. Мы их сейчас обзваниваем. Спрос сейчас вырос»,— сказал он. По его словам, всего за первую смену родители платят взнос 7 тыс. руб., а еще 16 тыс. руб. стоит дорога в Крым и обратно (два дня в одну сторону). «Нахождение ребенка, его проживание субсидируется из бюджета республики»,— пояснил господин Кашапов. Низкую цену первой смены он объяснил тем, что лагерь «только-только начинает работу» и в начале лета «море может быть еще холодное». «В июле и августе путевки будут подороже»,— обещал он.

Глава центра добавил, что дети в лагерь отбираются по конкурсу (они представляют портфолио о своих достижениях). Всего в 2023 году «Сэлэт — Ак барс» планирует провести четыре 15-дневных смены по разным творческим направлениям для 896 детей. Господин Кашапов подчеркнул, что «в Крыму сегодня все лагеря функционируют». «Мы всем объясняем, что на сегодняшний день полностью обеспеченна безопасность отдыха — как в пути следования детей из республики, так их нахождение в лагерях. Все, что касается безопасности, у нас на высшем уровне»,— заверил Ильнур Кашапов.

Кирилл Антонов