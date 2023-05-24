Орловский производитель сварочных электродов «Межгосметиз-Мценск» впервые с 2013 года ушел в убыток

Производитель сварочных электродов и сварочной проволоки в Орловской области АО «Межгосметиз-Мценск» по итогам 2022 года снизил финпоказатели. Выручка АО уменьшилась с1,8 млрд руб. до 737 млн руб. Компания впервые в 2013 года сработала с убытком — он составил 108 млн руб. против чистой прибыли 101,1 млн руб. в 2021-м.

Компания сократила дебиторскую задолженность на 71% — до 81 млн руб. Кредиторская задолженность уменьшилась на 91% и составила 30 млн руб.

Компания с 2010 года входит в состав американской компании Lincoln Electric. Гендиректор — Ишик Гекхан. В 2018 году компания запустила новое производство порошковых проволок в рамках программы импортозамещения. Сообщалось, что проект «имеет поддержку "Газпрома" и "Транснефти"», а продукция компании «может быть использована ведущими потребителями нефтегазовой отрасли».

Мария Старикова

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