В Ярославле со взломанного аккаунта депутата собирают деньги для мобилизованных

Депутат муниципалитета Ярославля, председатель регионального отделения «Союза десантников» Анатолий Каширин сообщил о взломе своего аккаунта в телеграмм. Об этом он написал на своей странице в VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Каширин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Анатолий Каширин

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

С аккаунта депутата муниципалитета сейчас размещаются посты о сборе средств для мобилизованных, с призывом «не проходить мимо». При этом дается карта банка для перевода денег.

«Меня взломали в Телеграм. Просьба не реагировать ни на какие письма»,— написал Анатолий Каширин на своей странице в VK.

Андрей Иванов