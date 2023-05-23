В Ярославле со взломанного аккаунта депутата собирают деньги для мобилизованных

Депутат муниципалитета Ярославля, председатель регионального отделения «Союза десантников» Анатолий Каширин сообщил о взломе своего аккаунта в телеграмм. Об этом он написал на своей странице в VK.
Анатолий Каширин
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
С аккаунта депутата муниципалитета сейчас размещаются посты о сборе средств для мобилизованных, с призывом «не проходить мимо». При этом дается карта банка для перевода денег.
«Меня взломали в Телеграм. Просьба не реагировать ни на какие письма»,— написал Анатолий Каширин на своей странице в VK.