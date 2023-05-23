Часовую мануфактуру Audemars Piguet возглавит топ-менеджер из косметической отрасли

Илария Реста начнет работу в Audemars Piguet в августе этого года и с 1 января 2024 года управление компанией с почти 150-летней историей перейдет в женские руки. Живущая в Швейцарии госпожа Реста имеет итальянский и швейцарские паспорта. Ее опыт связан с компаниями, связанными с парфюмерией, косметикой, бытовой химией и товарами для дома. Сейчас она руководит одной из крупнейших косметических и парфюмерных компаний Швейцарии Firmenich. До этого Илария Реста более 22 лет работала в Procter & Gamble, которой принадлежат такие бренды, как Tide, Ariel, Fairy, Pantene, Head & Shoulders. Однако в ее послужном списке нет ничего, что связывало бы ее с часовой промышленностью и часовым искусством, одним из столпов которого, безусловно, является Audemars Piguet, гордящаяся тем, что является старейшей мануфактурой, все еще находящейся в собственности потомков основателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илария Реста

Фото: Roy Rochlin / Getty Images Илария Реста

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Любопытно, что как минимум один пример такого перехода часовая отрасль уже знает. Возглавляющий ныне дом Bvlgari Жан-Кристоф Бабен в 2000 году стал руководителем марки TAG Heuer, имея за плечами карьеру в том же Procter & Gamble и Henkel. Скептики тогда ехидно интересовались, что общего у часов с мылом, но результативность господина Бабена быстро заставила их замолчать.

Илария Реста сменит Франсуа-Анри Беннамиаса, который покидает мануфактуру, отработав на нее три десятилетия. За последние десять лет, когда он возглавлял Audemars Piguet, марка достигла огромных успехов, легко пройдя сквозь кризисы и пандемию. Он уходит не один: ранее о своем желании расстаться с оперативным руководством заявила представительница семьи сооснователей Жасмин Одемар. В ноябре прошлого года она покинула пост председателя совета директоров, уступив место Алессандро Больоло.

Новая директриса примет мануфактуру в благоприятной ситуации. Отпраздновав в прошлом году 50-летие культовой модели Royal Oak, успешно продавая Royal Oak Offshore и Code 11.59, Audemars Piguet произвела около 50 тыс. часов и получила выручку в 2 млрд швейцарских франков. Возможно, и вправду для марки из деревни Ле Брассю настало время чисто косметических перемен.

Алексей Тарханов