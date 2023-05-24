Четыре оклада за переработки

На пленарном заседании Совета судей во вторник говорили о либерализации уголовного законодательства, про которую накануне председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев рассказывал президенту, и о нормах судебной нагрузки. Последние пока не утверждены, но, согласно подготовленному Советом судей законопроекту, за переработку судьи и работники аппарата должны получать надбавку из расчета четыре месячных оклада в год. В общей сложности, как выяснил “Ъ”, на это, по подсчетам самих судей, потребуется дополнительно от 13 млрд до 15 млрд руб. в год. Что касается гуманизации системы уголовного законодательства, соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс будут внесены в Думу уже в июне.

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Как ожидается, законопроект о гуманизации правоприменительной практики в отношении женщин с малолетними детьми и лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести, будет внесен в Госдуму уже в июне. Об этом сообщил журналистам во вторник Вячеслав Лебедев. Предложения подготовлены по поручению президента, которое тот дал после встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Подготовленные ВС поправки вводят в УПК разграничение насильственных и ненасильственных преступлений — сейчас такая дифференциация в законе отсутствует, напомнил председатель ВС, выступая перед судьями.

По уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести предлагается сохранить возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только в отношении тех обвиняемых, которые пытались скрыться или которыми нарушена ранее избранная мера пресечения. А по делам о ненасильственных преступлениях средней тяжести такая мера также может применяться в отношении обвиняемых, личность которых не установлена или которые не имеют постоянного места жительства или пребывания на территории России. При этом отсутствие места жительства или регистрации не должно служить основанием для продления ареста. В отношении женщин, имеющих малолетних детей, арест за преступление средней тяжести будет возможен только в случае насильственного характера преступления. «Мы рассчитываем, что законопроект будет готов в июне. Идет согласование с разными органами»,— сказал господин Лебедев. По его данным, в первом квартале этого года суды уже удовлетворили на 4% меньше ходатайств об аресте и на 11% — о продлении ареста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот численность лиц, в отношении которых судами избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, выросла на 20%.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев горячо поддержал инициативу ВС и добавил, что хорошо бы еще что-то сделать с предельными сроками содержания под стражей, которые сейчас могут растягиваться практически до бесконечности. Речь, конечно, о преступлениях нетяжких и не особо тяжких, на всякий случай уточнил он, и вообще это не простой вопрос. «Это, конечно, тенденция к гуманизации, но тут как бы не навредить,— опасался господин Фадеев.— Вместе мы могли бы найти разумное решение».

Впрочем, как признался председатель Совета судей Виктор Момотов, одной из главных целей реформирования судебной системы по-прежнему является снижение нагрузки на судей и работников судебного аппарата.

Для этих целей комиссией Совета судей по совершенствованию законодательства подготовлен проект федерального закона «О нормах служебной нагрузки судей». Он носит общий характер, но закрепляет само понятие такой нормы. Рассчитывать научно обоснованную служебную нагрузку будет судебный департамент при ВС (ранее специальное научное исследование по его заказу провела Высшая школа экономики), а утверждать — Совет судей, но не чаще чем один раз в четыре года. Утвержденные нормативы должны учитываться при определении штатной численности судей и аппарата судов на очередной финансовый год.

Как следует из законопроекта, с которым удалось ознакомиться “Ъ”, работающие с превышением нагрузки судьи и сотрудники аппарата получат право на надбавку «за сложность и напряженность работы» из расчета четырех должностных окладов в год. Непосредственный расчет служебной нагрузки должен осуществляться с применением информационной системы, которую должны определить судебный департамент и Верховный суд. Законопроект также допускает в случае неравномерной нагрузки перераспределение вакансий между судами. Хотя нормы в законопроекте не уточняются, его авторы подсчитали, что при нынешней штатной численности судей (37 709 единиц) и сотрудников аппаратов судов (80 940 человек) на выплату надбавок за сложность и напряженность потребуется от 13,4 млрд руб. в 2023 году до 15,3 млрд руб. в 2026 году.

Анастасия Корня