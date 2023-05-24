Новый микрорайон в Перми возведет структура подрядчика Московского метро

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) снизило долю в застройщике микрорайона в поселке Новые Ляды — ООО «Новый Звездный» с 100 до 49%. 51% долей (стоимость доли 7,65 млн руб.) выкупило ООО «Специализированный застройщик “Балтийская строительная компания — Развитие”» («БСК-Развитие», Москва). Изменения в «СПАРК-Интерфакс» зафиксированы 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КРПК Фото: КРПК

88% ООО «БСК-Развитие» с 3 мая контролирует гендиректор Алексей Чаленко, бывший топ-менеджер крупных российских банков «МДМ», «Уралсиб» и «Почта Банк». До недавнего времени основным учредителем «БСК-Развитие» (99%) была столичная «Лизинговая инвестиционная компания», входящая в группу «Мосметрострой». Сейчас ей принадлежит 10% ООО «БСК-Развитие». Новый партнер КРПК также позиционирует себя как участник группы «Мосметрострой».

Контрольный пакет акций АО «Мосметрострой» принадлежит департаменту имущества Москвы, сама компания является основным подрядчиком строительства Московского метрополитена. «БСК-Развитие» занимается промышленным и гражданским строительством, председателем совета директоров указан Сергей Жуков, гендиректор «Мосметростроя».

Новый партнер КПРК, как ожидается, будет генподрядчиком строительства нового района. Напомним, ООО «Новый Звездный» было учреждено КРПК в августе 2021 года для реализации проекта по строительству жилого микрорайона в Новых Лядах для сотрудников оборонно-промышленных предприятий аэрокосмического кластера АО «Протон-ПМ» («Роскосмос») и АО «ОДК-ПМ» («Ростех»). В конце прошлого года между ООО «Промсвязьбанк» (ПСБ), ООО «Новый Звездный» и ООО «Балтийская строительная компания — Развитие» было заключено соглашение о сотрудничестве, подтверждающее намерения сторон участвовать в проекте строительства жилья в Новых Лядах. В апреле этого года «Промсвязьбанк» утвердил лимит проектного финансирования в сумме более 1,3 млрд руб. на строительство жилого комплекса в рамках специальной программы по строительству жилья для сотрудников оборонной отрасли на льготных условиях. Предполагается, что к 2026 году в Новых Лядах появится жилой комплекс общей площадью 29 тыс. кв. м на 480 квартир. Строительство ЖК «Новый Звездный» планируют начать в 2023 году.