Глава СКР поручил доложить о выселении многодетного отца-сироты из квартиры без удобств

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки нарушений жилищных прав многодетного отца-сироты в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Многодетный отец из Симферополя, являющийся сиротой, на протяжении 13 лет живет в квартире без удобств, отопления и газоснабжения. Жилье ему предоставили без правоустанавливающих документов. Теперь же администрация пытается выселить его из квартиры. При этом в силу уже вступило, но осталось не исполнено решение суда, по которому мужчине положено благоустроенное жилье.

В СУ СКР по Крыму и Севастополю организовали процессуальную проверку. Глава СКР требует доложить об установленных обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах. Ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram