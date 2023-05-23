Над Балтийским морем подняли Су-27 из-за двух американских бомбардировщиков

Во вторник, 23 мая, из-за обнаружения средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря двух воздушных целей в небо были подняты истребители Су-27 российских Вооруженных сил. Об этом сообщили сегодня вечером в Министерстве обороны РФ.

Как пояснили в военном ведомстве, к Государственной границе Российской Федерации приближались два самолета, которые экипаж российского истребителя классифицировал как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США.

После того, как иностранные военные самолеты удалились от границы, истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы РФ допущено не было, подчеркнули в Минобороны.

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