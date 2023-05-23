Депутаты спешат впереди президента

Комитет по госвласти нижегородского заксобрания рекомендовал принять поправки, вводящие новые нормы при проведении избирательных кампаний. Они касаются работы СМИ, прав доверенных лиц кандидатов, работы с электронными списками избирателей. Также в случае принятия закон обяжет органы госвласти и МСУ оказывать помощь избиркомам при проведении выборов. В ходе обсуждения выяснилось, что федеральный закон, в соответствие которому приводятся региональные нормы, еще не прошел Совет Федерации и не подписан президентом. Депутаты засомневались в правомочности своих действий, но чиновники убедили их поспешить, уверяя, что президент на неделе все подпишет, а региону надо успеть к началу кампании по выборам губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородских избирателей ведут от бумажных бюллетеней к дистанционному электронному голосованию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородских избирателей ведут от бумажных бюллетеней к дистанционному электронному голосованию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет по вопросам госвласти одобрил внесение изменений в шесть региональных законов, касающихся проведения выборов в Нижегородской области. Этими поправками областное законодательство приводят в соответствие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в который 18 мая также были внесены изменения. Теперь избиркомам дают право на изготовление электронных копий списков избирателей (они должны быть подписаны электронными подписями председателей и секретарей участковых комиссий).

Поправки обязывают государственные и муниципальные органы власти помогать избиркомам при проведении выборов — на безвозмездной основе предоставлять необходимые для работы помещения, транспорт, средства связи и другое оборудование.

Новации также ограничивают участие СМИ в процессе освещения избирательной кампании. Теперь присутствовать на избирательных участках и при подсчете голосов могут только сотрудники СМИ, проработавшие не менее двух месяцев в редакции на основании трудового договора.

Журналистов, работающих на основании возмездного гражданско-правового договора, наблюдать за голосованием не пустят. Фото- и видеосъемки должны проводиться так, чтобы не нарушалась тайна голосования и оператор не смог увидеть, как именно проголосовал избиратель.

Согласно поправкам, полномочия доверенных лиц кандидата прекращаются одновременно с завершением агитационной кампании. В день выборов им будет запрещено получать информацию о ходе и результатах голосования. Эту информацию кандидат сможет получать только от своих наблюдателей на избирательных участках.

Самим кандидатам запрещено проводить агитацию в соцсетях и на интернет-ресурсах, работа которых в России ограничена.

В ходе обсуждения депутат Александр Шаронов обратил внимание на то, что изменения в федеральном законодательстве пока были приняты только Госдумой РФ. Они еще не одобрены Советом Федерации, не подписаны президентом РФ и не опубликованы.

«Мы сейчас приводим свое законодательство в соответствие с федеральными нормами, которые официально в силу еще не вступили», — отметил он.

В ответ начальник государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко гарантировал, что 24 мая закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом до конца недели. Александр Шаронов парировал, что заседание заксобрания, на котором предлагается принять изменения в региональных законах, состоится 25 мая.

«Не факт, что президент подпишет документ к этому моменту. Насколько корректно с юридической точки зрения в этом случае будет наше решение? Мы куда-то спешим?» — поинтересовался Александр Шаронов, предложив перенести голосование.

Леонид Литвиненко заявил, что прошедший голосование в Госдуме законопроект уже считается принятым, и регионы могут подстраивать под него свои нормативные акты. Нижегородской области необходимо сделать это в кратчайшие сроки, так как в начале июня стартует избирательная кампания по выборам губернатора. «В любом случае губернатор подпишет изменения в региональных законах уже после того, как президент — федеральный закон», — пообещал представитель правительства.

Депутат Дмитрий Бедняков добавил, что термины «принятый» и «вступивший в силу закон» — это традиционная для Госдумы РФ игра слов: «Формально получается, что закон принят, но это еще не закон. Он еще не подлежит обязательному исполнению никем».

Вице-спикер заксобрания от КПРФ Владислав Егоров заметил, что вносимые на федеральном уровне изменения ограничивают гласность и открытость выборов.

«Это касается как пунктов о доверенных лицах и работы СМИ, так и электронных списков. Раньше во время выборных кампаний одними из самых распространенных нарушений были махинации с бумажными списками. Сейчас, при появлении электронных списков, это станет еще проще. Кроме того, положения, обязывающие органы власти оказывать помощь избиркомам, узаконивают процесс вмешательства в процесс организации выборов. Фракция КПРФ будет голосовать против этих изменений», — пообещал глава фракции.

В финале обсуждения выяснилось, что прокуратура и региональное отделение Минюста РФ не успели представить свои заключения на законопроект.

Александр Шаронов снял свое предложение о переносе голосования и предложил 25 мая рассмотреть вопрос, только если прокуратура и Минюст РФ успеют подготовить свои официальные заключения.

Депутаты согласились и большинством голосов вынесли поправки на рассмотрение заксобрания.

Андрей Репин