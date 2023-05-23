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Коммерсантъ FM
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Назначен новый посол Израиля в РФ

Высшая комиссия по назначениям министерства иностранных дел Израиля приняла сегодня решение назначить послом Израиля в Российской Федерации Симону Гальперин. Об этом сообщил МИД страны.

Фото: @halpst

Фото: @halpst

Симона Гальперин сейчас занимает пост заместителя главы департамента Евразии и Западных Балкан МИДа. Назначение подлежит одобрению правительством Израиля.

Глава МИД Израиля Эли Коэн пожелал госпоже Гальперин успехов на ее будущем посту.

Действующий посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви был назначен на свой пост в июле 2020 года.

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