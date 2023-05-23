Объем выданных жителям Кубани потребкредитов вырос на 57%

С января по апрель включительно банки выдали жителям Краснодарского края потребительские кредиты на 42 млрд руб., что на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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По объему выданных потребкредитов Кубань занимает пятое место в РФ. Регион опережают Москва (129,2 млрд руб., +33,2%), Московская область (86,4 млрд руб., +59,6%), Санкт-Петербург (55,5 млрд руб., +44,7%) и Свердловская область (42,1 млрд руб., +63%).

Больше всего объем выданных кредитов вырос в Кемеровской области — сразу на 82,5%, до 25,8 млрд руб. Наименьший рост показала Москва.

Меньше всего кредитов за четыре месяца было выдано в Удмуртии (11,3 млрд руб., +64,5%). Последние места также заняли Тульская область (12,3 млрд руб., +60,3%) и Хабаровский край (12,4 млрд руб., +55,6%).

Всего в России в январе—апреле банки выдали потребительские кредиты на 1,22 трлн руб. Это на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В НБКИ такой рост объясняют падением выдачи потребкредитов в начале прошлого года, которое было связано с реакцией рынка розничного кредитования на санкционное давление.

Татьяна Ручкина

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