СК возбудил уголовное дело после ЧП с погибшими в Ленобласти

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело после ЧП с тремя погибшими и двумя пострадавшими во Всеволожском районе.

Как сообщили вечером 23 мая в региональном Следственном комитете, установлено, что сегодня днем на территории производственной базы, расположенной в деревне Новосергиевка Всеволожского района, в ходе проведения электросварочных работ произошло возгорание. В результате погибли трое мужчин 1986, 1972 и 1973 года рождения, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия с применением квадрокоптера и газоанализатора. На предприятии ООО «ДИДАЛ СК» изъята документация, представляющая интерес для следствия. Допрашиваются руководитель и сотрудники организации.

«Ъ-СПб» писал, что о происшествии стало известно во второй половине дня во вторник, 23 мая. В правительстве Ленобласти позже рассказали, что несоблюдение правил техники безопасности при выполнении сварочных работ «привело к разрыву конструкций ремонтируемого морского понтона».

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