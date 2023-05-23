Более 1 тыс. единиц сельхозтехники приобрели фермеры Кубани в 2023 году

Свыше 1 тыс. единиц сельскохозяйственной техники было приобретено аграриями Краснодарского края в начале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день, как уточняет замгубернатора Кубани Андрей Коробка, на 100 га посевной площади энергообеспеченность сельхозпредприятий составляет 199 лошадиных сил.

«В этом году она стала в разы больше, и на ней присутствуют преимущественно отечественные производители, которые уверенно заняли нишу, освободившуюся после ухода с российского рынка ряда иностранных компаний», – подчеркнул господин Коробка.

Главным драйвером модернизации администрация региона считает федеральные и краевые льготные программы, в частности приобретение техники по линиям АО «Росагролизинг». Компенсация затрат на приобретение тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники увеличилась вдвое — до 80 млн руб. Ставка субсидирования достигла 15%. В 2022 году в АПК Кубани поступило 3433 единиц техники на сумму 19,9 млрд рублей. Этот показатель на 2 млрд выше уровня 2021 года.

Олег Исаев

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