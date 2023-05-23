«Лиза Алерт»: в мае в Петербурге и Ленобласти пропали более 40 детей

В мае этого года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области пропал без вести 41 ребенок. В общей сложности с начала года поступило уже 189 заявок о пропаже несовершеннолетних. Такую статистику привели в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» во вторник, 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Как рассказали в организации, из 189 пропавших в двух регионах в 2023 году детей 169 в итоге были найдены живыми, еще трое погибли. Одного до сих пор ищут. Почти каждое шестое сообщение о пропавшем, поступающее на горячую линию организации, касается несовершеннолетних, уточнили в отряде. В марте таких заявок была 41, в апреле — 51.

В общей сложности за одиннадцать с лишним лет работы поисковики «Лиза Алерт» получили 2 535 заявок о пропаже детей в Петербурге и Ленобласти. Живыми из них найдены 2 322, погибшими — 45.

По всей России за всю историю деятельности поискового отряда цифры следующие: общее число заявок на поиск несовершеннолетних — 40 838, найдены живыми — 36 901, погибшими — 790 (из них утонули 262). По-прежнему числятся в розыске еще 295 пропавших детей.

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