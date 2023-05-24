Техника идет в износ

По итогам 2022 года более чем половина строительной техники в Удмуртии отработала установленный срок службы, но продолжает эксплуатироваться, сообщает Удмуртстат. Эксперты отмечают, что новой отечественной техники практически нет, поэтому компании, которые могут себе это позволить, закупают в основном зарубежную, цены на которую выросли. Большинство предпочитают брать технику в аренду. В последний год организации, выполняющие подрядные работы по госконтрактам, из-за их низкой стоимости вынуждены экономить на обновлении техники.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Удмуртстата, по итогам 2022 года в парке строительной техники Удмуртии более половины машин отработали установленный срок службы, но продолжают эксплуатироваться. Большинство изношенной техники в парке башенных строительных кранов (90%), гусеничных тракторов (88%), копров сваебойных (83%), грейдеров самоходных (76%) и самоходных скреперов (75%). Треть всего парка строительной техники составляют машины импортного производства. При этом многие предприятия не покупают строительные машины и механизмы, а предпочитают брать их в аренду.

Износ строительных машин и механизмов очень серьезный, отмечает директор регионального объединения работодателей «Союз строителей Удмуртии» Александр Ходырев. Основная причина — не появляется новая техника отечественного производства.

«Мы перестали выпускать свою строительную технику на территории России и, к сожалению, большой объем техники у нас импортного состава. А так как нам перекрыли все каналы получения этой техники с Запада и, в том числе, запчасти, то износ — естественный процесс. Пока мы не наладим собственное производство или не переориентируемся на Восток по приобретению техники, износ техники будет продолжаться»,— рассказал господин Ходырев.

Сильно изношены парки госорганизаций, несколько лучше ситуация у оборонных предприятий, говорит руководитель компании SpectehCRM, предприниматель Михаил Богданов, занимающийся сдачей в аренду спецтехники. «Если говорить про частные организации, то они свою технику стараются регулярно обновлять. Те, кто имеет более 10 единиц, технику обновляют. Есть те, кто держит немного машин, покупают первую технику сильно б/у, пытаются на ней работать, в лизинг они не берут, а за свои деньги новую технику купить трудно»,— рассказал Михаил Богданов.

Заместитель регионального директора департамента продаж лизинговой компании CARCADE Руслан Магеррамов рассказал, что если анализировать отзывы их клиентов, строительных компаний Уральского региона, то вопрос износа существующей техники стоит не остро. «Во-первых, большинство организаций зачастую имеют обновленный и работающий автопарк, но вопросы есть к отслужившей свой срок старой технике – она просто пылится на задворках площадок. Второй момент — это долгий срок эксплуатации. Например, строительные краны произведены из дорогих и надежных металлов, при должном обслуживании могут проработать до 30-40 лет. И третье — это цена техники. Она крайне высокая, так как аналогов российского производства очень мало, а на те, что доступны, сроки поставки могут быть более года»,— прокомментировал господин Магеррамов.

Спрос на строительную технику значительно вырос за последний год, отмечают эксперты. Как и прежде, востребованы автокраны, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, самосвалы, погрузчики, различные краны на шасси, полноповоротные экскаваторы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. В CARCADE отмечают, что многие компании сейчас стали активно вкладывать деньги именно в развитие бизнеса и продолжают пополнять парки новой техникой.

«Спрос на отечественную технику всегда был хороший. Основная проблема сейчас, что ее очень мало на рынке, так как огромная часть комплектующих была импортной, и в настоящее время производство уменьшилось в разы. Если говорить про популярный бульдозер ЧЕТРА или ЧТЗ – сроки поставки сейчас примерно полгода»,— сказал Руслан Магеррамов.

Он считает, что главная проблема обновления парка строительной техники — цены. Практически вся строительная техника импортируется и привязана к курсу валюты, и пока курс растет, техника также заметно растет в цене. «Второе — это стоимость работ, на которые заявляются подрядчики. Очень многие компании заходят в работу по тендерам и ценам, близким к себестоимости, и как следствие — используют самое дешевое оборудование, которое могут найти. Соответственно, страдает качество выполненных работ и в дальнейшем возможность обновления автопарка»,— прокомментировал Руслан Магеррамов.

При этом, по его наблюдениям, с самой поставкой техники проблем нет, только если это не какое-то эксклюзивное оборудование, вроде карьерных самосвалов, самоходных скреперов, бетоноукладчиков. Почти вся строительная техника различных импортных марок есть в наличии, сложности в основном только с техникой из Европы и США из-за введенных санкций, добавил господин Магеррамов. «С поставками запчастей сложностей также нет — очень оперативно были выстроены новые логистические цепочки. Также на рынок вышли новые компании, которые производят аналоги для коммерческой и строительной техники. Ситуация в целом не изменилась — за ремонтом и запчастями в первую очередь обращаются те, кто изначально выбрал некачественную технику, сэкономив при ее покупке. Сама техника ломаться чаще не начала»,— заключил Руслан Магеррамов.

Основные трудности сейчас, по словам Михаила Богданова, связаны с увеличившимися сроками поставки запчастей, и стало сложно найти оригинальные детали, а не копию.

«Сейчас стали очень популярны “китайцы”, они привлекательны по цене, оснащению. Бренды стали стоить очень дорого. Если сравнивать качество б/у импортной и новой нашей техники, лично я взял бы б/у импорт»,— поделился господин Богданов.

Вместе со спросом растет интерес и к лизингу, отмечают участники рынка. Михаил Богданов объясняет это тем, что курс валют нестабильный, поэтому лизинг является законным инструментом для оптимизации налогообложения и возможностью обновить дорогостоящую технику. В CARCADE прирост всех продаж за первые четыре месяца 2023 года составил 124% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Спрос растет не только в направлении строительного бизнеса, но также активно развиваются транспортные компании, обновляя свой автопарк. «Во многом этому также способствуют импортеры китайского транспорта, которые поставляют качественную коммерческую и грузовую технику в короткие сроки. Спрос на лизинг также активно растет и за счет национальных и федеральных проектов: реконструкция трассы М7, строительство новой федеральной трассы М12, развитие сельского хозяйства, различные ипотечные программы, стимулирующие строительство новых домов, и т.д.»,— прокомментировал Руслан Магеррамов.

Татьяна Колегова