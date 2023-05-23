В Новопокровском районе задержали подозреваемого в убийстве знакомой и двойном поджоге ее дома

В Новопокровском районе следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. Он дважды поджигал ее дом, чтобы скрыть следы преступления, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Ночью 21 мая 2023 года в станице Новопокровской в частном доме, расположенном по улице Советской, произошел пожар. После его тушения в нем обнаружили тело 32-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что в ночь на 20 мая 31-летний мужчина встретил женщину в кафе. Он предложил ей уехать вместе, но женщина предпочла другого.

Тогда мужчина приехал к дому знакомой, и, убедившись, что ее дома нет, проник в ее квартиру через окно. Когда женщина вернулась домой, между ними произошла ссора, в ходе которой он ударил ее рукой в область головы, и она упала. Чтобы скрыть следы произошедшего, мужчина переместил женщину на кровать, замыл следы крови на полу и поджег лежавший на кровати плед. После этого он забрал ключи от квартиры и скрылся.

Ночью 21 мая мужчина вернулся к дому знакомой и увидел, что на окнах квартиры женщины нет следов пожара. Он снова вошел в квартиру и поджег вещи, чтобы скрыть следы. Через некоторое время соседи увидели пожар и вызвали на место пожарную службу.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали следователи. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Сейчас идет сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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