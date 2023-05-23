Его хата края

В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин решил забрать у городской администрации полномочия по ряду ключевых сфер муниципалитета. Региональное правительство планирует внести в заксобрание инициативы, позволяющие напрямую управлять муниципальными учреждениями образования, вопросами дорожного движения, размещением наружной рекламы НТО. В правительстве полагают, что концентрация полномочий позволит оперативно решать вопросы городского управления. Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что краевые инициативы свидетельствуют об усилении конфликта между губернатором и главой Перми Алексеем Демкиным. В мэрии ситуацию не комментируют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Пермского края Дмитрий Махонин решил забрать на краевой уровень ряд полномочий администрации Перми. Как сообщает пресс-служба заксобрания Пермского края, региональный парламент планирует рассмотреть две инициативы краевых властей.

Первый законопроект дает возможность краевым властям назначать и увольнять руководителей муниципальных образовательных учреждений, а также передает краевому правительству полномочия по распоряжению земельными участками, утверждению схемы размещения нестанционарных торговых объектов и наружной рекламы, по теплоснабжению, водоснабжению и еще ряду вопросов городского хозяйства. Второй законопроект предполагает передачу краевым властям полномочий по организации и мониторингу дорожного движения на автодорогах местного значения.

Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счет бюджета Пермского края.

Как указано в пояснительной записке к одному из законопроектов, «централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанных сферах, и будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию». По словам председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Павла Черепанова, инициативы губернатора поступят на рассмотрение депутатов «в ближайшее время». На момент написания текста проекты еще не были опубликованы в базе данных заксобрания.

Ранее региональные власти уже забирали часть полномочий администрации Перми на краевой уровень. Так, с 2021 года краевое правительство занимается градостроительными вопросами, а с конца декабря прошлого года уборкой и содержанием центральных городских улиц занимается краевое «Управление автомобильных дорог и транспорта».

Отметим, что законопроекты о перераспределении полномочий вносятся на фоне обострения отношений между главой региона Дмитрием Махониным и руководителем Перми Алексеем Демкиным. В апреле господин Демкин сократил вакантную ставку замглавы города, ответственного за управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием. По словам источников «Ъ-Прикамье», на эту должность краевые власти лоббировали заместителя директора краевого Агентства инвестиционного развития Владимира Радченко, однако в мэрии этого кандидата не поддержали. В том же месяце губернатор публично критиковал городскую администрацию, не нашедшую средств на установку в Перми стелы «Город трудовой доблести».

А 22 мая, перед выступлением господина Демкина с ежегодным докладом о работе администрации, директор Театра юного зрителя Артем Агеев заявил о претензиях к работе городской администрации и предложил забрать учреждение на краевой уровень. Губернатор инициативу господина Агеева поддержал.

По словам одного из источников, знакомого с ситуацией, проекты о перераспределении полномочий в пользу региональных властей могут свидетельствовать об усилении противостояния между Дмитрием Махониным и Алексеем Демкиным. «Вероятно, цель этих инициатив — превращение Алексея Демкина в “свадебного генерала”»,— поделился собеседник.

Источник в администрации губернатора менее радикален в формулировках. Он объясняет перераспределение полномочий в пользу краевого правительства «недостаточным контролем и отсутствием инициативности со стороны муниципалитета в регулировании значимых вопросов».

В пресс-службе администрации Перми инициативы губернатора не комментируют. Источник, близкий к городской власти, утверждает, что план краевых властей сложно реализуем, и улучшит ситуацию в указанных в законопроекте отраслях городского хозяйства. «Допустим, ситуация со школами: все здания — муниципальные. Где они собираются размещать школы? Максимум, чего они могут добиться, это самостоятельно назначать директоров школ».

По данным «Ъ-Прикамье», в мэрии ожидают реакции на проекты надзорного органа — краевой прокуратуры.

Директор «Центра стратегических коммуникаций», политолог Сергей Ильин полагает, что губернаторские законопроекты подчеркивают, «в чьих руках находится реальная власть в регионе». «Решения, принятые заксобранием Пермского края с подачи губернатора, носят императивный характер для муниципалитета. Их придется исполнять. Приняты они в логике повышения эффективности управления и контроля расходования средств. В сугубо политическом смысле сигнал тоже абсолютно прозрачный: идет концентрация инструментов и ресурсов с одним центром управления»,— считает эксперт.

Политический консультант Людмила Ознобишина полагает, что глава региона стремится сконцентрировать на уровне краевого правительства «управление наиболее важными и финансово емкими сферами городского хозяйства». «Имеет место тренд на укрепление вертикали власти. Вероятно, по мнению руководства края, это позволит более эффективно выполнять управленческие задачи»,— добавила политконсультант.

Константин Кадочников