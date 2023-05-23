Суд обязал сделать экспертизу дома-памятника в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил требования прокурора о признании незаконным бездействия регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) и возложении на него обязанности провести государственную историко-культурную экспертизу ОКН «Лавка Кузьмина». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН "Лавка Кузьмина"

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области ОКН "Лавка Кузьмина"

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Одноэтажный дом на Тверицкой набережной, 18 в 2003 году был признан объектом культурного наследия. Однако до сих пор экспертиза объекта не выполнена. Экспертиза необходима для установления статуса памятника, определения предмета охраны, возложения на собственника здания охранных обязательств.

Прокуратура обратилась в суд. Кировский суд поддержал требования прокуратуры и обязал департамент провести экспертизу. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Алла Чижова