Стильные мира сего

Как стало известно «Ъ-Юг», американская фирма Calvin Klein Trademark Trust предъявила финансовые претензии к десятку донских ИП. Знаменитый модный дом через суд требует с них компенсации за продажу товаров под ее товарным знаком без разрешения. Calvin Klein начал предъявлять подобные требования к российским предпринимателям в массовом порядке с конца 2022 года. Как показывает практика, суды идут навстречу американцам, при этом некоторые из россиян пытались уйти от взыскания, ссылаясь на геополитические обстоятельства.



Компания Calvin Klein Trademark Trust (США) подала 11 судебных исков с требованиями к индивидуальным предпринимателям Ростовской области. Все иски заявлены на прошлой неделе в арбитражный суд региона.

Требования Calvin Klein Trademark Trust направлены на взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Указанные в исках обстоятельства, послужившие основанием для взыскания, в целом схожи: представитель американской компании выявил в магазине предмет одежды с маркировкой Calvin Klein и сделал контрольную закупку, после чего обратился в арбитражный суд, указав, что известный модный дом не давал владельцу торговой точки разрешения на использование своего товарного знака. На этом основании с каждого из ИП американская фирма требует 50 тыс. руб.

Вместе с тем, как следует из картотеки арбитражных судов РФ, Calvin Klein Trademark Trust начал заявлять к россиянам подобные претензии в массовом порядке с октября 2022 года. Фирма оспаривает продажу одежды, сумок и часов с ее товарным знаком в магазинах Астраханской, Новосибирской, Челябинской областей и других регионов. Требования американцев к владельцам торговых точек по сумме компенсации доходят до 200 тыс. руб. Большинство из них признают претензию, но просят суд уменьшить размер взыскания, указывая на несоразмерность суммы и стоимости спорного товара. В ряде случаев суды пошли навстречу российским предпринимателям, снизив компенсацию на порядок.

Примечательно, что один владелец магазина из Челябинска попытался вовсе избежать ответственности, сославшись на то, что Calvin Klein Trademark Trust является американской компанией. При этом, как указал предприниматель, «в конце февраля – начале марта 2022 года странами Запада, в том числе Соединёнными Штатами Америки, приняты ограничительные (политические и экономические) меры, введённые против Российской Федерации». Однако суд посчитал, что это не является основанием для отказа в удовлетворении претензий американского модного дома.

По словам юриста PLV GROUP Полины Педан, сегодня в законодательстве РФ отсутствуют какие-либо ограничения по защите исключительных прав иностранных правообладателей товарных знаков:

«Несмотря на то, что Calvin Klein Trademark Trust фактически прекратил осуществлять свою деятельность в России, товарные знаки компании продолжают действовать, правообладатель не отказывался от прав на них».

«Любое использование товарных знаков фирмы без получения ее согласия является незаконным, за что нарушителей могут обязать уничтожить контрафактные товары, а также выплатить компенсацию или убытки»,— говорит юрист.

При этом Полина Педан отмечает различие подходов к товарам, ввезенным в РФ по параллельному импорту и контрафактным товарам.

«Параллельный импорт позволяет ввозить на территорию Российской Федерации товары от производителей без получения их согласия. Компания Calvin Klein Trademark Trust направляет иски к лицам, которые незаконно используют ее товарные знаки на своей продукции, то есть продукция является неоригинальной (контрафактной), в отличие от товаров параллельного импорта»,— поясняет юрист.

Вадим Водолазов