Минюст предложил возобновлять исполнительные производства в течение 3 лет

Минюст РФ подготовил законопроект, устанавливающий процессуальный срок, в течение которого приостановленное исполнительное производство подлежит возобновлению. Согласно документу, оно может быть возобновлено в течение трех лет с момента устранения причин его приостановления.

«Арбитражный суд может возобновить приостановленное исполнительное производство в течение трех лет с момента устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления»,— говорится в законопроекте. Он также определяет правовые последствия пропуска такого срока

В апреле Конституционный суд РФ назвал срок возобновления исполнительного производства после устранения причин приостановки. «Исполнительное производство можно продолжить не позже трех лет с момента, когда устранили причины приостановки. Правило установил КС РФ. Оно действует с 27 апреля 2023 года до того, как вступят в силу законодательные поправки»,— сообщается в неофициальном Telegram-канале суда.

КС призвал установить срок возобновления исполнительного производства после его приостановления, поскольку отсутствие такого срока нарушает конституционный баланс интересов взыскателя и должника в исполнительном производстве.

Мария Федотова