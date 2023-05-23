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Мэрия Ярославля снизила стоимость продажи «Здания Ольгинского приюта»

В Ярославле мэрия вновь выставила на продажу цокольный этаж нежилого помещения на проспекте Октября, 11, являющегося объектом культурного наследия федерального значения «Здание Ольгинского приюта», конец XVIII века. Начальная стоимость объекта снижена с 5 до 4,7 млн руб. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэрии города.

Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

В 2022 году мэрия уже пыталась продать помещение площадью 185,1 кв. м., но торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Новый собственник здания должен будет проводить работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством не реже одного раза в пять лет.

Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 27 июня. Торги назначены на 30 июня 2022 года.

Алла Чижова

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