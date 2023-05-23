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Коммерсантъ FM
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Стартует коллаборация Clarins и Le Pigeon

Косметический бренд Clarins добавляет новые ноты кулинарным впечатлениям: с 23 мая в ресторане современной французской кухни Le Pigeon будет действовать специальное меню. В течение месяца можно попробовать десерт Les Jardins de France («Сады Франции») от шеф-кондитера Юлии Посаженниковой-Туцкой, апельсиновый кекс с цукатами — воздушным десертом с ароматом цитрусовых нот и черной смородины, который готовят с кедровыми орешками и воздушным мятным ганашем. Шеф-бармен Le Pigeon Евгений Незнанов подготовил легкий коктейль 29, rue Tronchet («улица Тронше, 29») на травяном ликере с огурцом и мятой. Он назван в честь улицы, где основатель Clarins Жак Куртен Кларанс в 1954 году начал свой косметический бизнес. При заказе special menu гостей ждет подарок — освежающая вода Clarins Eau des Jardins.

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