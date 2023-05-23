ВТБ в Самаре нарастит портфель карт жителя до 150 тысяч до конца года

ВТБ в Самарской области эмитировал 75 тысяч карт жителя, что втрое больше показателя на начало года. До конца года банк планирует увеличить этот показатель до 150 тысяч. Об этом в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется при участии правительства региона, платежной системы «Мир» и банков-партнеров. С момента массового запуска проекта все банки-участники эмитировали 100 тысяч карт, из которых 75% приходится на ВТБ.

В ходе совместной встречи Анатолий Печатников и Дмитрий Азаров обозначили основное направление работы в рамках проекта в этом году – это социальная поддержка населения. До конца года продолжится плановый переход на карту жителя социальных транспортных карт. Стороны обсудили возможность перевода и других социальных выплат на единый пластик. Отдельно обсуждается возможность зачисления на карты жителя льготных средств ряду категорий медицинских работников.

«ВТБ нацелен на максимальную доступность ежедневных банковских сервисов в рамках дебетовых карт, по которым сегодня совершается большинство повседневных операций. Мы активно поддерживаем региональные инициативы по их дополнению социально значимыми небанковскими продуктами и услугами, которые упрощают клиентам жизнь в городской среде и направлены на социальную поддержку льготных категорий населения. Карта жителя при участии ВТБ уже запущена в 11 регионах России, а Самара по числу эмитированных универсальных карт находится в тройке лидеров. Проект стал популярным в регионе, поэтому до конца года мы рассчитываем увеличить портфель выпущенных карт почти вдвое – до 150 тысяч»,– прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Несколько лет назад в ходе своего Послания я как раз предложил такую карту разработать. Это очень интересный, сложносочиненный продукт, и здесь очень важно было заручиться поддержкой надежных партнеров. Сегодня три банка являются партнерами по Карте жителя Самарской области, более 80% карт выдано как раз в сотрудничестве с ВТБ»,– сказал губернатор.

Карта жителя Самарской области от ВТБ работает как дебетовая карта банка с возможностью управлять своими средствами в ВТБ Онлайн зачислением заработной платы, всех видов социальных выплат и накоплением бонусов в рамках программы лояльности. В продукт интегрировано приложение для оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте и полис ОМС. Он также работает, как многофункциональная скидочная карта, которой можно воспользоваться более чем в 200 магазинах и компаниях.

Продукт можно оформить во всех отделениях ВТБ и МФЦ на территории региона, заявку на оформление карты можно заполнить дистанционно на портале карты жителя Самарской области. Выпуск и обслуживание бесплатные.

При оформлении карты в ВТБ и совершении хотя бы одной покупки по ней до 15 июня 2023 г. на счет начисляется 1000 рублей. А для получающих пенсию карта предусматривает повышенный процент на остаток по счету, снятие денежных средств в банкоматах без комиссии и бесплатное страхование от мошенников.