Пермский край вошел в топ-5 регионов по уровню развития ГЧП

Минэкономразвития РФ подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2022 год. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Прикамье впервые попало в пятерку лидирующих субъектов, набрав 43,8 балла. При формировании рейтинга складывались оценки за три фактора: результаты реализации проектов ГЧП в 2022 году и в предшествующие годы, работа органов власти, их открытость для инвесторов и готовность оказывать поддержку проектам ГЧП. Годом ранее Пермский край находился на 11-м месте рейтинга.

По информации регионального минэкономразвития, за 2022 год в Пермском крае было заключено 25 соглашений в формате концессионных соглашений и соглашений о ГЧП на общую сумму 46,6 млрд руб. К концу прошлого года объем законтрактованных инвестиций в такие проекты вырос более, чем в два раза — до 91,5 млрд руб. Речь идет о строительстве объектов в сфере здравоохранения, образования, спорта, транспортной и коммунальной инфраструктуры. «Рост объема инвестиций в объекты ГЧП произошел не только благодаря профессиональному структурированию проектов на этапе подготовки, взаимодействию органов власти и бизнеса на региональном и муниципальном уровнях, но и активному участию региона в государственных программах, предусматривающих федеральное софинансирование проектов»,— пояснил глава министерства Эдуард Соснин.

В топ-5 регионов по уровню развития ГЧП за 2022 год попали вошли также Нижегородская область, Хабаровский край, Омская область и Республика Татарстан.