Мать погибшего участника спецоперации отсудила право на выплаты у его биологического отца

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в пользу матери погибшего участника боевых действий на Украине, побивавшейся единоличного получения положенных выплат и отказа от права на их получение в отношении биологического отца ее сына.

Как сообщает 23 мая объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, иск был подан к самому мужчине, а также к комитету Ленобласти по соцзащите населения, петербургскому филиалу АО СОГАЗ и Министерству обороны РФ. Женщина добивалась признания гражданина не имеющим права на положенные в связи с гибелью молодого человека средства.

21-летний сын заявительницы погиб в марте прошлого года при участии в спецоперации в Донбассе. Он не состоял в браке, детей не имел, и в роли его наследников оказались жившие порознь мать и отец, имевшие право на получение равных долей от страховой суммы в размере 2,9 млн рублей, а также от 4,4 млн руб. единовременного пособия, 5 млн руб. согласно указу президента РФ и 2 млн руб. от правительства Ленобласти.

При этом истец заявила, что у ответчика отсутствует право на получение доли указанных страховых и единовременных выплат, поскольку растила, надлежащим образом воспитывала и содержала сына до совершеннолетия она в одиночку. Отец молодого человека участия в его воспитании не принимал, алиментов не платил и никакой поддержки не оказывал. На похороны сына он также не явился, хотя заявительница и оповестила его о времени и месте прощания с погибшим.

Женщина добивалась признания биологического отца ее сына не имеющим права на выплаты и отстранения его от получения наследства. Прочих ответчиков она просила суд обязать перевести ей положенные выплаты в полном объеме. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме.

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