Краснодарский край вышел в лидеры по уровню развития ГЧП

По итогам 2022 года Краснодарский край занял 7 место в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства. В рейтинге уровня развития государственно-частного партнерства в России, составляемый Минэкономразвития, поднявшись на 24 позиции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Место в рейтинге обусловлено объемом инвестиций в экономику Краснодарского края по концессионным соглашениям. Он достиг в 2022 году 40 млрд руб. В начале 2023 года в крае планируют заключить 11 соглашений. В 2022 году было заключено 13 проектов. Они касались возведения пяти школ в Анапе, Новороссийске и Армавире. Самый масштабный — строительство новых трамвайных линий в Краснодаре.

Олег Исаев

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