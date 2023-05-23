Губернатор рассказал о будущем очистных сооружений в Ярославле и Ростове

Реконструкция очистных сооружений в Ярославле выполнена на 60%. Заявление губернатора Михаила Евраева цитирует пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очистные сооружения в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Очистные сооружения в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как пояснил глава региона, реконструкция очистных сооружений в Ярославле ведется в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги».

«Это важный проект не только для города Ярославля, но и для всего Поволжья. После запуска этих очистных качество воды в Волге значительно улучшится, и мы станем еще на шаг ближе к решению экологических проблем региона. Работы ведутся в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги", так же как и в селе Золоторучье Угличского района, где проведена модернизация канализационной системы. На ее строительство было выделено более 900 млн рублей. Этот объект мы вводили при участии Президента России, что говорит о внимании руководства страны к "самочувствию" одной из наших главных рек и к вопросам экологической безопасности людей»,— заявил Михаил Евраев.

По поручению главы региона реконструкцию сооружений очистки сточных вод в Ярославле и строительство очистной канализации в Ростове Великом вместе с областном департаментом строительства проверила рабочая группа «Губернаторского контроля». Как известно, этот проект был создан по инициативе Михаил Евраева.

Специалисты «Губернаторского контроля» оценили качество выполняемых работ в Ярославле. Здесь уже укрепили резервуары для очистки и вторичные отстойники, впереди монтаж железобетонных конструкций. Объект должен быть закончен к четвертому кварталу 2023 года. В Ростове проект новых очистных сооружений находится в начальной стадии реализации.

«В Ростове осуществляем контроль за работами подготовительного цикла. Планируется, что до конца 2024 года здесь появится комплекс сооружений канализации производительностью 16 тысяч кубометров в сутки, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод Ростова, поселков Семибратово, Ишня, села Белогостицы. Комплекс будет производить механическую очистку и ультрафиолетовое обеззараживание»— рассказал и. о. директора регионального департамента строительства Александр Гаврилов

Андрей Иванов