В Екатеринбурге начали сносить усадьбу XIX века, лишенную статуса памятника архитектуры

Построенную в конце XIX века усадьбу Беленкова на улице Розы Люксембург, 73 в Екатеринбурге начали сносить. Экскаватор начал уничтожать стены пристройки, примыкающей к главному дому, сообщил It’s My City.

С 2014 года объект находится в собственности ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"», которое до этого снесло объект культурного наследия (ОКН) — Никольскую старообрядческую церковь на Розы Люксембург. В 2022 году по инициативе застройщика была проведена экспертиза, согласно заключениям которой усадьба «в связи с утратой историко-культурного значения» лишилась статуса ОКН.

В апреле этого года рабочие начали разбирать соседние постройки, прилегающих к главному зданию усадьбы. Ранее сообщалось, что площадь земли под комплексом неиспользуемых зданий и сооружений на Розы Люксембург, 73 составляет 1,5 гектара, и при строительстве многоэтажного дома позволит создать не менее 30 тыс. кв. метров жилья.

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