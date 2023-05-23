В Геленджике 27 мая на трасе М-4 «Дон» изменят движение из-за турнира IRONSTAR

27 мая в Геленджике на участке автодороги М-4 «Дон» изменят движение транспорта. Это связано с проведением велогонки в рамках фестиваля IRONSTAR GELENDZHIK 2023, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На участке трассы от 1507 до 1513 км движение транспорта будет осуществляться по одной полосе. Также будет действовать ограничение скорости — до 50 км/ч.

Отменить ограничения планируют до наступления темного времени суток. Владельцам автотранспорта рекомендуют планировать поездки с учетом указанных ограничений.

Татьяна Ручкина

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