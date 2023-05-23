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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:20

Суд в Москве продлил арест журналисту Гершковичу, обвиняемому в шпионаже

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже журналиста московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде. О продлении ареста ходатайствовало следствие, суд продлил срок задержания до 30 августа. В Белом доме США уже призвали немедленно освободить журналиста.

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Постановлением суда в отношении Гершковича удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей»,— сообщили в суде.

Господина Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его по статье о шпионаже (ст. 276 УК) до 29 мая 2023 года. 18 апреля Московский городской суд оставил это решение без изменений.

ФСБ считает, что Эван Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Защита журналиста заявила, что он не признает вину.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что господин Гершкович не должен содержаться под стражей и его тюремное заключение не должно продлеваться. Господин Кирби также потребовал обеспечить консульский доступ к журналисту, слова представителя Белого дома приводит агентство Reuters.

Мария Федотова

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