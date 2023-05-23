Под Воронежем дошло до суда дело о незаконной выдаче прав на управление тракторами и квадроциклами

Семилукский райсуд Воронежской области рассмотрит уголовное дело против 45-летнего бывшего руководителя территориального отдела управления государственного технического надзора по району о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, речь идет об Олеге Борсякове.

По версии следствия, он с апреля 2021 по март 2022 года по просьбе своих знакомых незаконно выдавал водительские удостоверения на право управления тракторами, квадроциклами и другими самоходными машинами лицам, которые не обладают специальными навыками управления таким транспортом и не проходили соответствующего обучения.

По результатам внесенного прокуратурой района представления в правительство Воронежской области об устранении нарушений антикоррупционного законодательства обвиняемый уволен с занимаемой должности по утрате доверия, добавили в ведомстве.

Иван Недокопов

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