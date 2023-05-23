У склада на Новорижском шоссе в Подмосковье подрались 20 мигрантов

Сегодня днем, 23 мая, около 20 мигрантов подрались у склада на Новорижском шоссе в Подмосковье, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. У некоторых участников драки были кирпичи и холодное оружие. Причина конфликта неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.

«Инцидент произошел днем 23 мая. Конфликт между мигрантами перерос в массовую драку. Всего в потасовке принимали участие около 20 мужчин, у некоторых в руках были кирпичи и холодное оружие. Точная причина произошедшего устанавливается»,— сообщили ТАСС.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, никого из участников драки уже не было, уточнили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», драка произошла у склада X5 Retail («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») недалеко от жилого комплекса «Ильинские луга». Канал также опубликовал видео драки.

Анастасия Ларина