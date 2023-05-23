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Коммерсантъ FM
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Песков заявил, что старые высказывания Путина о борьбе с терроризмом не потеряли актуальность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания Владимира Путина, посвященные борьбе с терроризмом, актуальны и сегодня.

Владимир Путин в 1999 году

Владимир Путин в 1999 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Путин в 1999 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дело не в риторике, дело в действиях. А что касается сказанного тогда в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас»,— сообщил пресс-секретарь президента ТАСС в ответ на вопрос о том, не считают ли в Кремле необходимым ужесточить риторику в отношении диверсантов на фоне атаки на Белгородскую область.

Фразу о борьбе с терроризмом, ставшую знаменитой, Владимир Путин произнес, будучи премьер-министром РФ, в 1999 году. Тогда господин Путин сообщил, что российские власти намерены преследовать террористов везде: «В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно». Позднее, в 2011 году, господин Путин на встрече с коллективом Магнитогорского металлургического комбината сообщил, что некоторое время переживал из-за сказанного.

Накануне на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Подразделения ВС РФ, Росгвардии и ФСБ вступили с ними в бой. Власти ввели режим контртеррористической операции. Сегодня, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что в ходе операции были убиты 70 диверсантов, остальные — вытеснены на территорию Украины.

Подробнее о том, как атаковали Белгородскую область — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».

Григорий Лейба

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