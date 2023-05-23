«Неометрия» познакомила студентов с корпоративным проектом «NeoСтарт»

В Ростове-на-Дону прошел форум «Молодой специалист – строитель будущего», в котором представители федерального девелопера «Неометрия» приняли активное участие и презентовали корпоративный проект «NEOСтарт».



Программа была запущена летом 2022 года. В рамках «NEOСтарта» студенты старших курсов и выпускники ВУЗов могут пройти оплачиваемую стажировку и получить возможность остаться в компании на постоянной основе. Менее чем за год в проекте «NEOСтарт» приняли участие 20 студентов, около половины из которых были впоследствии трудоустроены.

«Неометрия» уделяет большое внимание кадровому росту студентов и дает им возможность получить знания и опыт, которые так необходимы на начальном этапе карьеры. Такая подготовка подразумевает гибкий график, поддержку наставника и состоит из нескольких этапов: изучение электронных курсов, тестирование на основе полученных знаний, выполнение рабочих задач в реальных условиях и подготовка итогового практического задания при поддержке наставника.

«Молодые специалисты могут получить настоящий трудовой опыт в современной и развивающейся компании. А также рекомендации от экспертов «Неометрии» и ценные знания, которые помогут им в дальнейшей карьере», — прокомментировала директор по персоналу федерального девелопера Юлия Зайцева.

Участие в форуме «Молодой специалист – строитель будущего» приняли студенты строительных специальностей из ВУЗов Ростовской области и Луганской народной республики. В рамках мероприятия состоялась ярмарка вакансий, на которой более 60 студентов записались в качестве потенциальных участников проекта «NEOСтарт».

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