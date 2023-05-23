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В Анапе будут судить жителя Нижнего Тагила, распылившего перцовый газ в лицо полицейскому

Житель Нижнего Тагила пойдет в Анапе под суд. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

21-летний молодой человек нарушал ночью общественный порядок на проспекте Пионерский в Анапе. На него обратил внимание находившийся на маршруте патрулирования наряд полицейских. Чтобы избежать задержания и штрафа, нарушитель стал убегать. Через несколько метров его догнал один из полицейских, и молодой человек распылил ему в лицо перцовый газ из аэрозоля. Несмотря на полученные ожоги слизистых оболочек глаз, правоохранитель смог задержать нарушителя, пока к ним не подбежал второй сотрудник полиции.

Следственный отдел по Анапе завершил в отношении молодого человека расследование уголовного дела. Его обвиняют в применении насилия, опасного для здоровья полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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