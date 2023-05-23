Уголовное дело экс-замглавы администрации Мелеузовского район направлено в суд

Прокуратура республики направила в Мелеузовский районный суд уголовное дело в отношении бывшего

заместителя главы администрации Мелеузовского района Василия Егорова. Он обвиняется в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч.ч. 2,5,6 ст. 290 УК РФ).

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, в марте 2021 года обвиняемый получил от директора одной из коммерческих организаций холодильник и беговую дорожку общей стоимостью 149 тыс. руб. «за оказание содействия в заключении дополнительного соглашения об увеличении цены муниципального контракта по строительству водопровода в деревне Богородское». Также, по данным следствия, с августа по октябрь 2021 года чиновник потребовал от индивидуального предпринимателя оплатить покупку пластиковых окон стоимостью 200 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ по ремонту автомобильной дороги. А с февраля по май 2022 года обвиняемый предложил представителю компании-застройщика передать ему 2 млн руб. за принятие решений о приемке десяти квартир для сирот.

«В целях конспирации своих незаконных действий обвиняемый для получения денежных средств привлек своего знакомого, неосведомленного о преступных намерениях чиновника»,— добавили в прокуратуре.

Обвиняемый не признал вину. На принадлежащий ему дом и земельный участок общей стоимостью 10 млн руб. наложен арест.

Олег Вахитов

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