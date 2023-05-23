В Челябинске объявили вторую степень опасности из-за загрязнения воздуха

Из-за влияния пожаров в Свердловской области в Челябинске повышен уровень опасности загрязнения воздуха. С 19 часов 23 мая до 19 часов 25 мая объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) второй степени. В воздухе выявлено повышенное содержание продуктов горения, сообщает министерство экологии региона.

При НМУ второй степени предприятия обязаны выполнить мероприятия по снижению вредных выбросов на 40%. В минэкологии области прошло специальное совещание с участием министра Сергея Лихачева и промышленников. В результате представители заводов пообещали усилить мероприятия по снижению негативного влияния на воздух. Так, на Челябинском цинковом заводе работает три из пяти печей обжигового цеха, на 32% сокращена деятельность вельц-цеха. Челябинский металлургический комбинат сократил деятельность в доменном и кислородно-конвертерных цехах, «Мечел-Кокс» снизил производство на 50%, дополнительно осуществляя контроль выбросов в зоне жилой застройки, прилегающей к предприятию. На ЧЭМК остановлен один плавильный агрегат, ПАО «Фортум» вывел из работы два газовых блока, филиал завод «Техно» приостановил первую линию по производству минеральной ваты, «Минплита» снизил мощности на 50%.

НМУ первой степени действуют в Челябинске и ряде других городов области с 20 мая. Дымку и неприятный запах в минэкологии региона объясняют природными пожарами в Свердловской области.

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