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В Ярославской области увеличат финансирование проекта «Наши дворы»

За счет лимитов 2024 года 11 районов Ярославской области и города Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский благоустроят дополнительные территории по проекту благоустройства «Наши дворы». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Администрации представили уже 70 проектов, 20 из которых получили положительное заключение госэкспертизы. До конца недели заявки на новые объекты могут подать Любимский, Некоузский, Рыбинский и Тутаевский районы. В ближайшую неделю в правительстве определят, сколько дополнительных средств будет предоставлено каждому МО на реализацию «Наших дворов». Всего на проект в 2023 году выделено 600 млн руб. без учета лимитов 2024 года.

Сейчас в работе уже 9 дворов. Всего по области будет сделано 87 дворовых территорий и открыто 44 спортивных игровых площадки. Они должны быть выполнены до 1 августа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мэрии Ярославля составят список из 38 дворов, работы по благоустройству которых будут профинансированы за счет средств бюджета 2024 года.

Алла Чижова

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