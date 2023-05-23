Мэрия Казани: Семьям участников спецоперации нужно продлить срок действия транспортных карт

В Казани семьям граждан, которые, участвует в спецоперации на Украине, необходимо продлить срок работы транспортных карт, которые выдали их детям для бесплатного проезда на городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Продлить срок действия карт можно с помощью валидатора в автобусе, троллейбусе или трамвае. Кроме того, такая возможность есть и на станциях метро,а также в пунктах работы с клиентами АО «Транспортная карта».

Напомним, ранее власти Казани на лето продлили бесплатный проезд для детей участников спецоперации.

"Ъ-Казань"