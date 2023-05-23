Кен Окуяма представил спорткар Kode61 Birdcage

Компания Ken Okuyama Design, созданная известным автомобильным дизайнером Кеном Окуямой, представила новый спорткар — лимитированную модель Kode61 Birdcage.

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Новинка представляет собой современную интерпретацию классического спорткара Maserati Tipo 61 эпохи 50-60-х годов и концепт-кару Maserati Birdcage 75th образца 2005 года. Прототип начала 2000-х базировался на серийном суперкаре Maserati MC12, а о платформе для современной модели не сообщается.

Спорткар получил полностью новый кузов, лишенный крыши. Двухместный салон разделен продольной дугой, имитируя кокпит классических гоночных моделей. Технические характеристики Kode61 Birdcage не названы, но, судя по отдельным элементам, автомобиль создан на базе выпускавшегося с 1996 по 2002 годы Ferrari 550 Maranello. Купе оснащалось 485-сильным атмосферным 5,5-литровым V12 в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Тираж Kode61 Birdcage не называется. Заявлено, что будет выпущена ограниченная партия спорткаров, цену которых озвучат только потенциальным покупателям.

Максим Вершинин

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