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Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Глава государства Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась сегодня, 23 мая, в Кремле.

«Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия, в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности», — отметил господин Путин.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является самой высшей госнаградой в стране.Ее присудили господину Шаймиеву еще в январе прошлого года в честь 85-летнего юбилея экс-главы Татарстана. Но официальная церемония вручения прошла лишь сегодня.

"Ъ-Казань"

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