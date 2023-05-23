Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Глава государства Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась сегодня, 23 мая, в Кремле.

«Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия, в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности», — отметил господин Путин.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является самой высшей госнаградой в стране.Ее присудили господину Шаймиеву еще в январе прошлого года в честь 85-летнего юбилея экс-главы Татарстана. Но официальная церемония вручения прошла лишь сегодня.

"Ъ-Казань"