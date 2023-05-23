Сквер Искусств в Челябинске планируют расширить до улицы Свободы

В Челябинске решили продлить набережную реки Миасс со сквером Искусств до улицы Свободы. Об этом сообщила глава города Наталья Котова в своем telegram-канале.

По ее словам, до конца лета планируется благоустроить участок с «неприглядным пустырем». «Здесь появится много зелени, газонов, широкие мощеные дорожки, а также площадка с роллердромом, на которой зимой будет заливаться каток», – рассказала мэр. По ее словам, на этой территории будут созданы искусственные холмы, а также площадка для арт-объектов.

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