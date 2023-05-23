Заключительный этап модернизации системы водоснабжения начали в Можге

В Можге начался завершающий этап модернизации системы водоснабжения, реализовать который планируется за два года. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, пишет пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рамках нового этапа строителям предстоит пробурить 16 дополнительных скважин на двух берегах реки Валы, а также построить еще один накопитель чистой воды и уложить около 9 км водопроводных сетей. В настоящее время подрядчик закупил материалы и приступил к разработке грунта под резервуар-накопитель.

Напомним, на объекте завершили два этапа работа, первый из которых стартовал в 2021 году. За это время были построены четыре накопительных резервуара чистой воды, а также две насосные станции и порядка 5 км сетей водоснабжения. В рамках второго этапа от водопроводной насосной станции в деревне Нижний Вишур до точки подключения было проложено 15 км сетей в однотрубном исполнении.