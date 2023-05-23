В Кущевском районе задержан директор стройфирмы по подозрению в мошенничестве с муниципальным контрактом

Полиция задержала директора строительной компании из Кущевского района. Его подозревают в мошенничестве с муниципальным контрактом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

59-летний руководитель строительной организации заключил муниципальный контракт по установке уличных фонарей в парке. Он смонтировал оборудование стоимостью ниже заявленной в контракте, а в акт выполненных работ внес ложные сведения о стоимости товара. На основании документов на расчетный счет его фирмы поступило около 2,5 млн руб.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На период предварительного следствия он будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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