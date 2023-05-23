Прокуратура обнаружила возможный конфликт интересов в транспортном вузе Самары

Советский районный суд Самары удовлетворил иск Куйбышевского транспортного прокурора о признании недействительной сделки между проректором и ректором Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С ректора подлежат взысканию денежные средства, полученные за исполнение контракта, в то время как университету надлежит вернуть объем выполненной в рамках контракта научной работы»,– говорится в сообщении.

Ранее прокуратура провела проверку и установила, что в 2020 году проректор СамГУПСа заключил с ректором этого же вуза контракт на создание научно-исследовательской работы. Договор был исполнен, ректор получил плату за работу.

Однако это могло привести к возможному конфликту интересов, решили прокуроры. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд.

Годом ране Генпрокуратура РФ поручила отменить постановление о прекращении уголовного дела по факту нецелевого использования бюджетных средств в отношении ректора СамГУПС Ивана Андрончева и его подчиненных. В ведомстве считают, что «процессуальное решение принято преждевременно» и необходимо «организовать дополнительное расследование» дела. Ранее следствие установило, что ректор с группой из числа подчиненных потратил выделенные на материальную помощь студентам 3,4 млн руб. бюджетных средств на культурную жизнь учащихся. Затем расследование уголовного дела было прекращено из-за «отсутствия состава преступления». Следователи тогда отмечали, что действия могут являться административным нарушением.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В СамГУПС проведут допрасследование».

Георгий Портнов