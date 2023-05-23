Из-за пожара на юго-западе Петербурга эвакуировали восемь человек

Днем во вторник, 23 мая, крупный пожар произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании в отдельной трехкомнатной квартире по адресу: ул. Солдата Корзуна, д. 7 поступила в 14:50.

В жилом помещении общей площадью 70 кв. метров загорелся балкон. После этого огонь перекинулся на балкон соседней квартиры.

Пожар ликвидировали 18 спасателей и четыре единицы техники. Справиться с пламенем удалось в течение часа.

Из опасной зоны пришлось эвакуировать 8 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

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