РВК-Воронеж представил HR-бренд компании на региональном промышленном форуме

Топ-менеджер «РВК-Воронеж», член комитета по кадровой политике региональной Торгово-промышленной палаты Елена Сарычева рассказала о формировании HR-бренда компании на Воронежском промышленном форуме. Эксперт поделилась практикой применения на предприятии инструментов менторства и наставничества для привлечения молодых кадров.

Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж

В «РВК-Воронеж» большое внимание уделяют развитию и формированию эффективного кадрового резерва. Для молодых специалистов предоставляется возможность прохождения практики или оплачиваемой стажировки. При адаптации нового сотрудника его сопровождает наставник из числа руководителей и специалистов компании.

«Воронежский водоканал – предприятие с более чем 150-летней историей. Сегодня при формировании бренда «РВК-Воронеж» мы сохраняем традиции передачи опыта и знаний производственных династий, что положительно влияет на эффективность новых сотрудников. В компании развита система наставничества, и этот адаптационный инструмент работники отмечают как полезный. Также для развития кадрового потенциала мы начали применять систему менторства, и в этом году 15 руководителей прошли обучение по направлению», – рассказала директор по персоналу «РВК-Воронеж» Елена Сарычева.

Воронежский промышленный форум – крупнейшее событие Черноземья, которое проходит в 13-й раз. Его цель — обмен знаниями и опытом между представителями российского бизнеса, производителями и заказчиками товаров и услуг, установление деловых контактов, а также взаимодействие с органами федеральной и местной власти.

«РВК-Воронеж» входит в число лучших работодателей России по версии рейтинга платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Второй год подряд водоканал отмечен в топ-5 лидеров в категории крупных компаний Воронежской области численностью персонала от 1 001 до 5 000 человек.

ООО "РВК-Воронеж"